Pregled - šport, 17. 2. (sobota)

NOVE MESTO - Švedska četverica biatloncev Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson so svetovni prvaki v štafeti 4 x 7,5 km. Švedi so izkoristili katastrofo zadnjega Norvežana, ki je imel minuto naskoka, a je moral v zadnjem streljanju stoje kar trikrat v kazenski krog. Slovenska zasedba - nastopili so Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar - je zasedla 11. mesto.

NOVE MESTO - Francoske biatlonke Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so zmagovalke štafetne preizkušnje 4 x 6 km na svetovnem prvenstvu v češkem Novem Mestu. Srebro so osvojile Švedinje, bron pa Nemke. Slovenska četverica Lena Repinc, Živa in Polona Klemenčič ter Anamarija Lampič je po slabšem začetku končala na 13. mestu.

SAPPORO - Najboljši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je bil deveti na prvi tekmi te sezone za svetovni pokal v Sapporu na Japonskem. Zmagal je Avstrijec Stefan Kraft in s tem še povečal vodstvo v seštevku pokala. Drugi je bil domačin Ryoyu Kobayashi, tretji Nemec Andreas Wellinger. Domen Prevc je bil 19., 23. pa Lovro Kos.

KVITFJELL - Švicar Niels Hintermann je zmagovalec sobotnega moškega smuka za svetovni pokal v Kvitfjellu na Norveškem. V igri stotink je bil za drugo zmago v karieri 0,08 sekunde boljši od Avstrijca Vincenta Kriechmayrja. Tretje mesto je osvojil Kanadčan Cameron Alexander, ki je zaostal 0,19 sekunde. Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat na 11. mestu. Martin Čater je bil 35., Nejc Naraločnik 48., Rok Ažnoh pa 59.

CRANS MONTANA - Italijanka Marta Bassino je zmagovalka sobotnega smuka za svetovni pokal v Crans Montani. Italijanka je v slogu njene poškodovane rojakinje Sofie Goggie z napadalno vožnjo močno prehitela najboljše tekmice za svojo prvo smukaško zmago v karieri. Slovenka Ilka Štuhec je bila dan po osvojenem devetem mestu tokrat 10.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale poljski Zaglebie Lubin z 32:19 (18:10). Ljubljančanke so po zmagi nad poljskimi prvakinjami iz Lubina potrdile izločilne tekme, za preboj v četrtfinale jih čakajo igralke francoskega Bresta ali romunske Bukarešte.

BUSAN - Slovenski igralci namiznega tenisa so zmagali na uvodnem dvoboju ekipnega svetovnega prvenstva v Busanu proti Singapurju. Končni izid je bil 3:1 za Slovenijo, dve točki je prispeval prvi igralec Slovenije Darko Jorgić.

DOHA - Slovenska plavalka Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v Dohi zasedla končno 13. mesto na 50 m prosto in ostala brez finalnega nastopa. Njen čas 24,87 je bil 18 stotink sekunde hitrejši od dopoldanskega plavanja (25,05).

LJUBLJANA - Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 21. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji z 1:3 (0:2). Na prvi sobotni tekmi je Rogaška s 4:1 (2:1) odpravila Domžale.

DOHA - Vaterpolisti Hrvaške so novi svetovni prvaki v vaterpolu. V finalu prvenstva v Dohi so po streljanju petmetrovk premagali Italijo s 15:13. V rednem delu se je tekma končala z izidom 11:11. Za Hrvate je to po letu 2007 in 2017 tretji naslov svetovnih prvakov in 17. medalja na velikih tekmovanjih, osem jih imajo s svetovnih prvenstev. Bronasto kolajno je osvojila Španija, v malem finalu je Francijo premagala s 14:10.

DOHA - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v Dohi. V finalu turnirja z nagradnim skladom 2.978.062 evrov je premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 7:6 (8), 6:2 in se podpisala pod 18. lovoriko v karieri.

ROTTERDAM - Italijan Jannik Sinner in Avstralec Alex De Minaur sta finalista teniškega turnirja serije ATP 500 v Rotterdamu. Sinner, zmagovalec prvega grand slama sezone v Melbournu, je v polfinalu ugnal domačina Tallona Griekspoorja s 6:2, 6:4, medtem ko je bil Avstralec boljši od Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:4, 6:3.

UMEA - Finec Esapekka Lappi (Hyundai) vodi po predzadnjem dnevu relija na Švedskem, druge dirke svetovnega prvenstva. Po odstopu treh favoritov v petek in soboto ima Finec najboljše možnosti za zmago, saj ima več kot minuto naskoka pred najbližjim zasledovalcem Francozom Adrienom Fourmaxom (Ford).