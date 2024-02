Pregled - svet, 17. 2. (sobota)

MÜNCHEN - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na varnostni konferenci pozval k okrepljeni pomoči v boju proti ruski agresiji, v prid katere gre tudi pomanjkanje orožja in streliva, ki ga trpi ukrajinska vojska. Za več podpore Kijevu se je zavzel tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki je obenem pozval Evropo, naj stori več za lastno varnost. Podpredsednica ZDA Kamala Harris je Zelenskemu zagotovila neomajno podporo, on pa je poudaril pomen ameriške pomoči za Kijev.

KIJEV - Ukrajinske sile so se umaknile iz mesta Avdijivka na vzhodu Ukrajine, ki ga že mesece oblegajo ruske sile. Kot je sporočil vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski, se je za to odločil, da bi preprečil obkolitev in obvaroval življenja svojih vojakov. General Oleksandr Tarnavski je poročal še o veliki prednosti ruske vojske v topniški oborožitvi. Da so s tem rešili življenja vojakov, je zatrdil tudi ruski predsednik Volodimir Zelenski.

MOSKVA - Ekipa ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in njegovi svojci so potrdili njegovo smrt. Kljub zahtevam, da truplo predajo svojcem, so oblasti to napovedale za prihodnji teden, ko naj bi končali novo preiskavo. V ekipi Navalnega so prepričani, da želijo s tem prikriti sledi. Na shodih po smrti Navalnega je policija v več deset mestih po državi pridržala več kot 350 ljudi.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump mora zaradi prikazovanja napačne vrednosti svojega premoženja plačati skoraj 355 milijonov dolarjev kazni, je v petek odločil sodnik Arthur Engoron in mu izrekel še nekatere druge omejitve pri poslovnem delovanju. Trump je odločitev povezal z volilnim bojem in napovedal pritožbo, newyorška generalna tožilka Letitia James pa je izrečeno kazen označila za veliko zmago.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je v operaciji v bolnišnici Naser v Han Junisu na jugu območja Gaze, kamor je vdrla v četrtek, doslej aretirala sto ljudi zaradi suma teroristične dejavnosti. Dodala je, da nadaljuje operacije na območju tega drugega največjega mesta na jugu enklave, pa tudi v osrednjem delu. Po navedbah oblasti v Gazi je bilo ponoči ubitih okoli sto ljudi.

MÜNCHEN - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na varnostni konferenci menil, da ima Izrael v prihajajočih mesecih izjemno priložnost, da za vselej konča spiralo nasilja, saj so skoraj vse arabske države pripravljene normalizirati odnose z njim. Pri tem je kot nujno izpostavil potrebo po oblikovanju palestinske države. Tudi kitajski zunanji minister Wang Yi je pozval k nujni prekinitvi ognja v Gazi, kot edini način za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev pa izpostavil rešitev dveh držav.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je v govoru o stanju v državi v odziv na afero s sporno pomilostitvijo, ki je s položaja odnesla predsednico države in pravosodno ministrico, napovedal niz novih zakonov v boju proti spolnim zlorabam otrok. Obenem je napovedal, da bo parlament še ta mesec ratificiral pristop Švedske k zvezi Nato, češ da jim je s Stockholmom uspelo obnoviti medsebojno zaupanje.

ZAGREB - V središču hrvaške prestolnice se je na protestnem zborovanju pod sloganom Dovolj! Takoj na volitve zbrala velika množica ljudi. Protest je organiziralo enajst hrvaških parlamentarnih strank levo-liberalne opozicije z zahtevo po ustavitvi uzurpacije oblasti vladajoče HDZ, korupcije in kriminala. Zahtevali so tudi takojšen razpis parlamentarnih volitev.

BRUSELJ - Vse spletne platforme morajo odslej naprej v skladu z aktom o digitalnih storitvah v EU upoštevati strožja pravila, namenjena večji zaščiti uporabnikov. Od lanskega avgusta so strožja pravila že veljala za 19 večjih spletnih ponudnikov, kot so X, Facebook, Amazon, Instagram in TikTok.

TOKIO - Japonska je po letih preložitev in dveh neuspešnih poskusih uspešno izstrelila svojo novo raketo H3, s katero je v orbito poslala dva satelita. Šlo naj bi za tekmico rakete Falcon 9 podjetja SpaceX, s katero bi v prihodnosti lahko dostavljali tovor bazam na Luni, pa tudi na vesoljske postaje.