Operaterji številke 112 začenjajo stavko

Ljubljana, 19. februarja - Operaterji številke za klice v sili 112 bodo ob 8. uri začeli stavkati. V času stavke bo številka 112 delovala nemoteno, bodo pa okrnjene nekatere administrativne in tehnične aktivnosti, ki niso ključne za nujno delovanje in varnost ljudi. Stavka bo trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma ali do nadaljnjih odločitev stavkovnega odbora.