Uprava za zaščito in reševanje: Številka 112 bo v času stavke delovala nemoteno

Ljubljana, 17. februarja - Uprava RS za zaščito in reševanje zagotavlja, da bo številka 112 tudi v času stavke, ki se začne v ponedeljek, delovala nemoteno. V centrih za obveščanje je namreč treba izvajati vse dejavnosti, ki so neposredno povezane z varovanjem človeških življenj in premoženja. Bodo pa okrnjene nekatere administrativne in tehnične aktivnosti.