Kijev, 17. februarja - Ukrajinske sile so se umaknile iz mesta Avdijivka na vzhodu Ukrajine, ki ga že mesece oblegajo ruske sile. Kot je sporočil vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski, se je za to odločil, da bi preprečil obkolitev in obvaroval življenja svojih vojakov. Njegov namestnik je poročal tudi o veliki prednosti ruske vojske v topniški oborožitvi.