Pregled - svet, 16. 2. (petek)

MOSKVA - V zaporu na skrajnem severu Rusije je umrl ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, dolgoletni borec proti korupciji in eden najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Glede na navedbe oblasti se je po sprehodu počutil slabo in izgubil zavest, oživljanje pa je bilo neuspešno. Sprožili so preiskavo smrti. Njegova žena Julija Navalna je dejala, bo Putin moral odgovarjati za njegovo smrt in vsa grozodejstva, ki jih je storil Rusiji. Tudi številni ruski oporečniki, so prepričani, da je šlo za umor. V več mestih so v njegov spomin polagali rože.

WASHINGTON/BRUSELJ/... - Številni voditelji zahodnih držav so odgovornost za smrt Navalnega pripisali Kremlju. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell sta zapisala, da sta ga ruski predsednik Vladimir Putin in njegov režim "počasi umorila". Tudi ameriški predsednik Joe Biden je prepričan, da je za njegovo smrt kriv Putin. Združeni narodi so pozvali k neodvisni preiskavi. Kremelj je očitke Zahoda označil za nesprejemljive. Več sto ljudi se je udeležilo shodov v Varšavi, Berlinu in Vilniusu.

MÜNCHEN - Začela se je tridnevna Münchenska varnostna konferenca (MSC), na kateri sta v ospredju zlasti vojni v Ukrajini in Gazi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob odprtju ocenil, da je svetovna skupnost kljub skupnim izzivom vse bolj razdrobljena. Ameriška podpredsednica Kamala Harris pa je zagotovila, da so ZDA zavezane zvezi Nato, ki je po oceni ameriške vlade osrednjega pomena za globalno varnost, in se zavzela za nadaljnje sodelovanje z zavezniki.

BERLIN/PARIZ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in nemški kancler Olaf Scholz sta v Berlinu podpisala varnostni sporazum, potem ko je podoben sporazum Kijev januarja že sklenil z Londonom. Zelenski je že prispel v Pariz, kjer naj bi podoben dogovor podpisal še s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

BUDIMPEŠTA - Ogorčenje zaradi sporne pomilostitve moškega, obsojenega zaradi prikrivanja spolnih zlorab, na Madžarskem ne pojenja. V Budimpešti se je zbralo več deset tisoč protestnikov. Škandal je terjal tudi nov odstop - s položaja vodje sinode reformirane cerkve se je poslovil protestantski škof in osebni svetovalec bivše predsednice Zoltan Balog.

GAZA/TEL AVIV - V bolnišnici Naser v Han Junisu na jugu Gaze, kamor je v četrtek vdrla izraelska vojska, je po navedbah tamkajšnjih oblasti zaradi pomanjkanja kisika umrlo pet ljudi. Izraelska vojska pa trdi, da je v operaciji v bolnišnici prijela več kot 20 osumljencev za napad na Izrael 7. oktobra lani. V izraelskem mestu nedaleč od Gaze je medtem strelec na avtobusni postaji ubil dva človeka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu posvaril, da je v vojni celotna država postala bojišče.

NEW YORK - Ameriški časnik Wall Street Journal je ob sklicevanju na egiptovske uradnike in varnostne analitike v četrtek poročal, da Egipt v strahu pred begom z območja Gaze ob izraelski kopenski ofenzivi v Rafi gradi ogromno begunsko taborišče v puščavi Sinaj, obdano z visokimi betonskimi zidovi. Lokalne oblasti v Egiptu so navedbe ameriških medijev zanikale.

WASHINGTON/GAZA - Predsednik ZDA Joe Biden je v četrtek v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem znova posvaril Izrael pred ofenzivo v mestu Rafa brez načrta za zagotavljanje varnosti civilistov. Netanjahu je kasneje sporočil, da Izraela ne bodo prisilili v rešitev dveh držav, in da bo še naprej vztrajal pri nasprotovanju enostranskemu priznanju palestinske države.

KIJEV/WASHINGTON - Ukrajinska vojska je sporočila, da utrjuje in pripravlja nove obrambne položaje v okolici mesta Avdijivka na vzhodu Ukrajine. Poveljnik Oleksandr Tarnavski je dejal, da v mestu potekajo hudi boji in da so se umaknili s položajev na jugovzhodnem obrobju mesta. V Washingtonu so v četrtek posvarili, da bi lahko ruska vojska kmalu zavzela Avdijivko.

LONDON - Britanski opozicijski laburisti so v četrtek zmagali na nadomestnih volitvah v dveh volilnih okrožjih, ki sta bili doslej v rokah vladajočih konservativcev. Gre za nov udarec premierju Rishiju Sunaku v volilnem letu na Otoku. Vodja laburistov Keir Starmer, ki mu ankete napovedujejo, da bo po letošnjih parlamentarnih volitvah postal predsednik vlade, je pozdravil fantastičen rezultat.

ATENE - Grški parlament je v četrtek kljub nasprotovanju Cerkve potrdil zakon, s katerim bodo legalizirali poroke istospolnih partnerjev in posvojitve v istospolnih družinah. Zakonu je nasprotovalo tudi nekaj poslancev vladajoče Nove demokracije, k njegovi potrditvi je pripomogla podpora opozicijskih strank.

WASHINGTON/MOSKVA - Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je v četrtek vodilne kongresnike obeh strank seznanil z zaupnimi obveščevalnimi podatki o domnevni veliki grožnji za ameriško nacionalno varnost, šlo naj bi za ruske zmogljivosti za napade na satelite z jedrskim orožjem. Sicer naj ne bi šlo za aktivne zmogljivosti in tudi ne za neposredno grožnjo.

STOCKHOLM - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je opozoril, da je v prihodnjih mesecih mogoče pričakovati nadaljnje povečanje števila okužb z ošpicami v EU zaradi nezadostne precepljenosti v več državah, sezonskih trendov in vnosa primerov iz tretjih držav. Letos je za posledicami ošpic umrlo že najmanj sedem ljudi.

LAS VEGAS - Posebni tožilec David Weiss je v četrtek vložil obtožnico proti nekdanjemu informatorju FBI Alexandru Smirnovu zaradi laganja o vpletenosti predsednika ZDA Joeja Bidna in njegovega sina Hunterja v sumljive posle z ukrajinskim energetskim podjetjem Burisma. S tem je Weiss prekrižal načrte kongresnih republikancev, ki želijo vložiti ustavno obtožbo proti predsedniku Bidnu zaradi korupcije.

FIRENCE - V nesreči na gradbišču trgovine se je zrušil del stavbe, pri čemer so umrli najmanj trije delavci. Še trije so poškodovani, dva pa pogrešajo in se bojijo, da sta umrla. Nesreča se je zgodila na obrobju mesta, kjer so ravno gradili trgovino. Glede na prva poročila se je zrušil oporni zid.