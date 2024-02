Pregled - šport, 16. 2. (petek)

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so tretjič zapored in triindvajsetič v zgodovini postali zmagovalci pokala Spar. V finalu v Ljubljani so premagali Krko s 87:86 (22:28, 45:51, 70:67).

LJUBLJANA - Košarkarice Cinkarne Celje so osemnajstič oziroma šestič zapored postale zmagovalke pokala Slovenije. V finalu v Ljubljani so premagale Akson Ilirijo z 89:32 (30:8, 46:19, 66:27).

DOHA - Slovenska plavalka Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v plavanju v Dohi v polfinalu na 50 m delfin s časom 26,08 osvojila 12. mesto. Plavalka ljubljanske Olimpije je imela dopoldne v kvalifikacijah 11. dosežek, čas pa je bil stotinko boljši kot popoldanski polfinalni. Janja Šegel je danes dopoldne na 200 m hrbtno z 2:17,31 zasedla 22. mesto.

KIDRIČEVO - Nogometaši Kopra so v prvi tekmi 21. kroga Prve lige Telemach v gosteh premagali Aluminij z 2:1 (1:1).

CRANS MONTANA - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je zelo odločno nastopila na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani v Švici. A ji je napaka po drugem merjenju vmesnega časa, ko jo je malce odneslo iz idealne linije, najverjetneje odnesla tudi stopničke. Mariborčanka je osvojila deveto mesto.

KAIRO - Slovenska telovadka Lucija Hribar je v Kairu uspešno opravila kvalifikacije na gredi za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je v deželi faraonov z oceno 12,700 zasedla osmo, njena reprezentančna kolegica Lučka Ravnihar pa z 9,030 60. mesto. Najboljša je bila Britanka Ondine Achampong (13,770).

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 49. kroga lige ICEHL po kazenskih strelih izgubili s Salzburgom s 4:5 (1:3, 2:1, 1:0; 0:1).

UMEA - Po drugem dnevu relija za svetovno prvenstvo na Švedskem je v vodstvu Finec Esapekka Lappi (Hyundai), ki pa ima le tri sekunde naskoka pred Japoncem Takamoto Katsuto (Toyota). Dva favorita za zmago na Švedskem, svetovni prvak Finec Kalle Rovanperä (Toyota) in Estonec Ott Tänak (Hyundai), sta že v dopoldanskem delu naredila napaki in odstopila.

MADRID - Španski atlet Mohamed Katir, srebrn na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti na 5000 m in drugi na tej razdalji tudi na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2022 v Münchnu, je zaradi dopinških kršitev dobil dveletno prepoved nastopanja, je sporočila enota za integriteto v atletiki (AIU).

DOHA - Poljakinja Iga Swiatek in Kazahstanka Jelena Ribakina sta finalistki teniškega turnirja WTA v Dohi z nagradnim skladom 2,97 milijona evrov. Poljakinja si je finale izborila brez boja, saj je Čehinja Karolina Pliškova predala dvoboj zaradi bolečin v hrbtu, Kazahstanka pa je bila boljša od Rusinje Anastazije Pavljučenkove s 6:2 in 6:4.

SEUL - Nemec Jürgen Klinsmann ni več selektor nogometne reprezentance Južne Koreje. Gre za napovedano in pričakovano potezo. Devetinpetdesetletni nekdanji nemški selektor ni izpolnil pričakovanj in Južne Koreje ni popeljal do finala azijskega prvenstva v Dohi.

NEW JERSEY - Potem ko so v začetku tedna doživeli ponižujoč poraz v Buffalu z 0:7, so Los Angeles Kings potrebovali le eno tekmo, da so znova začeli kazati podobo ekipe, ki je zmagala na 20 od svojih prvih 31 tekem v tej sezoni. Kralji so v četrtek zvečer po lokalnem času premagali New Jersey Devils z 2:1. Med strelce se je znova vpisal kapetan Anže Kopitar.