Jeseni v kinematografih nov slovenski mladinski film Šepet metulja

Ljubljana, 26. junija - Jeseni bo v kinematografe prišel nov slovenski celovečerni mladinski film Šepet metulja. Kot so zapisali ustvarjalci, ki so se podpisali že pod film Vloga za Emo (2014), najstniška romantična drama z zgodbo o ljubezni do sebe in drugih sledi velikim sanjam o poslovni poti, premagovanju ovir ter vztrajanju.