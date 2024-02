Odprt mednarodni javni natečaj NLB Skupine za mlade umetnike

Ljubljana, 16. februarja - NLB Skupina vabi mlade umetnike iz jugovzhodne Evrope, da prijavijo svoja intermedijska umetniška dela na mednarodni javni natečaj. Natečaj, ki je odprt do 21. marca, je namenjen umetnikom, mlajšim od 35 let. Zmagovalno umetniško delo bo NLB Skupina odkupila in ga vključila v zbirko SEE Art.