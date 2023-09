Nastaja nova zbirka sodobne umetnosti jugovzhodne Evrope NLB SEE ART

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 25. septembra - NLB Skupina je v okviru programa, ki ga je poimenovala Art, obnovila vlaganja v odkupe in naročila umetniških del ter projektov in oblikovala novo zbirko sodobne umetnosti jugovzhodne Evrope SEE ART. Zbirka, ki je trenutno še v nastajanju, bo prvič javno predstavljena jeseni 2024 na odprtju Galerije Bankarium na Čopovi ulici v Ljubljani.