Pregled - šport, 15. 2. (četrtek)

DOHA - Slovenski ženski plavalni štafeti na 4 x 200 m se ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Parizu. Na SP v Dohi so v kvalifikacijah Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti plavale 8:09,32 ter za dobre štiri sekunde zaostale za 16. časom, ki je še peljal v Pariz. Primož Šenica Pavletič je bil v kvalifikacijah na 200 m hrbtno 25. Že pred nastopom slovenske četverice v bazenu je bilo jasno, da bo treba za nastop na OI plavati vsaj 8:05,21, ki ga je turška zasedba odplavala nekaj minut pred tem.

NOVE MESTO - Na biatlonskem svetovnem prvenstvu v češkem Novem Mestu so danes podelili medalje za nastop v mešanih parih. Zlato sta osvojila Francoza Quentin Fillon Maillet in Lou Jeanmonnot, slovenska predstavnika Jakov Fak in Polona Klemenčič sta s ponesrečenim strelskim nastopom v prvi polovici tekme osvojila 18. mesto z več kot tremi minutami zaostanka.

LJUBLJANA - V finalu pokala Spar se bodo v petek ob 20.30 na Kodeljevem pomerili košarkarji Cedevite Olimpije in Krke. Ljubljančani so v polfinalu nadigrali Kansai Helios s 95:81 (21:17, 51:40, 70:57), Novomeščani pa so bili boljši od Rogaške s 85:72 (17:24, 44:44, 68:63).

ZÜRICH- Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fife) izgubila eno mesto. Potem ko sta jo prehitela Savdska Arabija in Katar, zaostal pa Paragvaj, se zdaj nahaja na 55. mestu. Tekmeci Slovenije na evropskem prvenstvu, Angleži, Danci in Srbi, so na tretjem, 21. oziroma 32. mestu. Še naprej vodijo svetovni prvaki Argentinci pred Francozi, največ je napredoval azijski prvak Katar, pridobil je 21 mest in je zdaj 37.

LJUBLJANA - Najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja Tina Šutej zaradi poškodbe ahilove tetive ne bo nastopila na dvoranskem svetovnem prvenstvu, ki bo v škotskem Glasgowu potekalo od 1. do 3. marca. Slovenska rekorderka v skoku s palico se je za odpoved odločila, ker se želi po počitku normalno in brez bolečin pripraviti na sezono na prostem.

LJUBLJANA - Atletska zveza Slovenije (AZS) je danes sklenila pogodbe s svojimi najboljšimi športniki za letošnje leto. Načrtovana vrednost letošnjih pogodb je 322.170 evrov (lani 305.795 evrov, predlani 290.000 evrov). Devetindvajset je članov vrhunske selekcije, skupno pa je v sistem financiranja AZS vključenih okrog 145 atletov in atletinj. Slovenski atleti bodo letos od AZS sredstva v prvem obroku dobili mesec dni prej kot običajno, torej 15. marca. Prošnjo je podal svet atletov, zveza pa je to upoštevala.

UMEA - Finec Kalle Roavnperä (Toyota) je bil najhitrejši na uvodnem superspecialu na reliju po Švedski, drugi postaji svetovnega prvenstva v sezoni 2024. Na dirki v okolici Umee je branilec naslova za uvod premagal moštvena sotekmovalca pri Toyoti, Japonca Takamota Katsuto in Valižana Elfyna Evansa. Dvakratni svetovni prvak Rovanperä se je pred letošnjo sezono odločil, da bo nastopal le na izbranih dirkah, tako da je prvo postajo januarja v Monte Carlu izpustil. Vrnil pa se je na Švedskem, kjer dirkače čaka edina prava zimska preizkušnja sezone.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so dobili še šesto zaporedno tekmo v severnoameriški ligi NBA. V svoji dvorani so po malce zaspanem začetku visoko ugnali San Antonio Spurs s 116:93. Slovenski as Luka Dončić je igral tri četrtine in v tem času dosegel 27 točk.