Dijaki opozarjajo na kršitve delavskih pravic pri dijaškem delu

Ljubljana, 15. februarja - Člani mladinske skupine Inštituta 8. marec opozarjajo, da se dijake in študente pri njihovem delu večkrat izkorišča. V anketi o dijaškem in študentskem delu so namreč poročali o neplačanem delu, uvajanju v delo brez plačila, prepovedi odmora za malico ali obiska toalete. Številni pa tudi o verbalnem in spolnem nasilju na delovnem mestu.