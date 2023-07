Med sanjskimi poklici mladih tudi ZOO psiholog in evropski sodnik

piše Neža Petan

Ljubljana, 30. julija - Med najbolj sanjskimi poklici, ki bi si jih dijaki in študenti želeli opravljati, ko se zaposlijo, so med drugim ZOO psiholog, evropski sodnik, vplivnež, pisatelj in vodja projekta gradnje jedrske elektrarne, so navedli v anketi e-Študentskega servisa. V servisu ugotavljajo še, da imajo mladi zelo jasno predstavo o svoji prihodnosti.