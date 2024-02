Na Bavarskem se začenja 60. Münchenska varnostna konferenca

München, 16. februarja - V bavarski prestolnici se danes začenja Münchenska varnostna konferenca (MSC). Ob številnih politikih in strokovnjakih z vsega sveta se bo dogodka udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo pred tem obiskal Berlin in Pariz. V ospredju razprav, ki se bodo zvrstile do nedelje, bosta zlasti vojni v Ukrajini in Gazi.