Na varnostni konferenci v Münchnu letos v ospredju vojni v Ukrajini in Gazi

München, 15. februarja - V bavarski prestolnici bo od petka do nedelje potekala že 60. Münchenska varnostna konferenca (MSC), ki bo letos gostila rekordno število svetovnih politikov in strokovnjakov s področja varnosti in obrambe. V ospredju letošnjih razprav bodo vojni v Ukrajini in Gazi ter migracije in podnebne spremembe.