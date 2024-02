Ocena stroškov obnove Ukrajine dosegla skoraj 500 milijard dolarjev

Bruselj/Kijev, 15. februarja - Posodobljena začasna ocena stroškov obnove in okrevanja v Ukrajini trenutno znaša 486 milijard ameriških dolarjev oziroma 452,8 milijarde evrov za naslednje desetletje, so danes ob bližajoči se drugi obletnici začetka ruske invazije na Ukrajino sporočili Združeni narodi, Svetovna banka, Evropska komisija in ukrajinska vlada.