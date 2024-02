Pričakovati je podporo predlogu novele zakona o osnovni šoli

Ljubljana, 16. februarja - Poslanci so danes na izredni seji DZ razpravljali o vladnem predlogu novele zakona o osnovni šoli. Razprava se je vrtela zlasti o smiselnosti sprememb na področju nacionalnega preverjanja znanja. Poslanci koalicije bodo predlog glede na razpravo pri glasovanju predvidoma podprli, v opozicijskih SDS in NSi pa so napovedali, da bodo glasovali proti.