Predlog zakona o osnovni šoli skozi sito matičnega odbora DZ

Ljubljana, 13. februarja - Poslanci so na seji odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino z več dopolnili potrdili predlog novele zakona o osnovni šoli. Ta med drugim določa, da je uspeh na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) lahko eno od meril za vpis na srednje šole. Dopolnila so vložili Svoboda, SD, Levica, SDS in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža.