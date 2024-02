Rusija izvedla obsežne raketne napade širom Ukrajine

Kijev, 15. februarja - Rusija je minulo noč in zgodaj davi izvedla obsežne raketne napade na cilje širom Ukrajine. Kot so sporočile ukrajinske oblasti, so napadi potekali v več regijah hkrati. Vsa Ukrajina je bila danes tudi več kot dve uri v splošni pripravljenosti za zračni napad. Vojska pa je poslala okrepitve v Avdijivko in opozorila, da so razmere v mestu kritične.