Zelenski v petek pri Scholzu in Macronu

Pariz/Berlin, 15. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v petek na obisku v Nemčiji in Franciji, kjer se bo srečal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, so danes sporočili iz njegovega urada. V soboto pa se bo Zelenski udeležil Münchenske varnostne konference, poroča francoska tiskovna agencija AFP.