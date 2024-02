Ob jubileju TNP tudi mednarodno srečanje z veleposlaniki

Bohinj, 14. februarja - Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) je v okviru praznovanja stoletnice danes v Bohinju pripravil mednarodno srečanje, ki so se ga udeležili tudi veleposlaniki in drugi predstavniki tujih držav v Sloveniji. Govorci so predstavili varno obiskovanje parka, njegovo zgodovino in mednarodno povezovanje.