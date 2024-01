Na forumu zainteresirane javnosti TNP o financiranju in obisku

Jesenice, 24. januarja - Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) je danes na Jesenicah pripravil 4. forum zainteresirane javnosti, na katerem so se srečali različni deležniki. Med izzivi so izpostavili določanje projektov lokalnih skupnosti za državno sofinanciranje in iskanje ravnovesja med obiskovanja parka, interesi prebivalcev ter varovanjem narave.