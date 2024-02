Putin podpisal zakon o zasegu premoženja kritikov vojne v Ukrajini

Moskva, 14. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal zakon, ki oblastem omogoča zaplembo premoženja tistih, ki so bili obsojeni zaradi kritik na račun vojne v Ukrajini. Na podlagi zakona bi Rusija sedaj lahko zasegla premoženje tudi tistim, ki so pobegnili iz države. Strahove, da bi zakon lahko zlorabili, pa so v Moskvi označili za neutemeljene.