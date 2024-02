Novi vrhovni poveljnik ukrajinske vojske opozarja na težke razmere na fronti

Kijev, 14. februarja - Novi vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski in obrambni minister Rustem Umerov sta danes obiskala vojake na fronti na vzhodu države. Sirski je med obiskom priznal, da so razmere na fronti izjemno težke, in dodal, da Ukrajina počne vse, da bi ruskim silam preprečila napredovanje.