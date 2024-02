Pregled - šport, 13. 2. (torek)

LEIPZIG - Nogometaši Leipziga s slovenskima igralcema Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom so na prvi tekmi osmine finala lige prvakov doma proti Realu Madridu izgubili z 0:1. Na drugi tekmi večera je branilec naslova Manchester City v gosteh pri Koebenhavnu slavil s 3:1.

DOHA - Slovenska odprava na svetovnem prvenstvu v plavanju v Dohi se veseli še drugega finala. Po štafeti 4 x 100 m prosto se je v finale uvrstil še Peter John Stevens na 50 m prsno. Stevens, v tej disciplini je na SP v finalu plaval tudi lani v Fukuoki, je polfinale odplaval v 27,04 sekunde in dosegel sedmi izid.

Janja Šegel je na 200 m prosto zasedla 15. mesto.

NOVE MESTO - Francozinja Julia Simon je na svetovnem prvenstvu v biatlonu v češkem Novem Mestu po treh zlatih osvojila še bronasto medaljo. Na najdaljši preizkušnji na 15 km pa je brez zgrešenega strela slavila Italijanka Lisa Vitozzi. Najboljša od slovenske trojice je bila s 45. mestom Polona Klemenčič, ki je zgrešila štiri tarče. Anamarija Lampič je zgrešila osemkrat in bila 58., Lena Repinc pa s šestimi ničlami 78.

CANMORE - Slovenski smučarski tekač Miha Šimenc je na sprinterski tekmi svetovnega pokala v klasični tehniki v kanadskem Canmoru osvojil 30. mesto, potem ko je nastop končal v prvem krogu izločilnega dela. Zmagal je Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, pri ženskah, kjer Slovenk ni bilo, pa Švedinja Linn Svahn.

KOEBENHAVN - Rokometaši velenjskega Gorenja so v 1. krogu glavnega dela evropske lige v skupini II gostovali pri Skjernu na Danskem in izgubili z 31:45 (16:22) Izbrance Zorana Jovičića tekma 2. kroga čaka čez en teden, ko bodo doma gostili Nexe Našice.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 48. kroga lige ICEHL premagali Vienno Capitals s 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

BEOGRAD - Slovenski atlet Filip Jakob Demšar je na mitingu srebrne svetovne serije v Beogradu v teku na 60 m ovire s 7,78 sekunde zasedel drugo mesto in za osem stotink zaostal za osebnim rekordom. Tretji mesti sta osvojila Robert Renner in Rok Ferlan. Renner je v skoku s palico preskočil 5,50 metra, Ferlan pa je na 400 m tekel 47,21 sekunde.

LJUBLJANA - Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) se je seznanil s širšim seznamom kandidatov za nastop na olimpijskih igrah poleti v Parizu. Strokovni svet za vrhunski šport je 30. januarja imenoval 136 posameznikov v 23 športnih panogah. Največ kandidatov je v rokometu, 28, saj imata še obe reprezentanci možnost preboja na OI. S 17 kandidati sledi atletika, s po 12 člani pa nato odbojka in košarka z moškima reprezentancama. Slovenija se bo v francoski prestolnici predstavila tudi z olimpijsko hišo in predsednik OKS Franjo Bobinac je izpostavil, da bo to poleg športnega nastopa drugi najpomembnejši projekt slovenskega olimpijskega gibanja v tem letu, pri katerem bodo sodelovali tudi državni organi, gospodarstvo, kultura in kulinarika.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zabeležili peto zaporedno zmago. V svoji dvorani so s 112:104 ugnali Washington Wizards. Slovenski as Luka Dončić, ki je pred tekmo postal igralec tedna v NBA, nato pa zaradi udarca v obraz med tekmo prejel tudi nekaj šivov, je ob zmagi dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 15 podajami in 11 skoki.