Pregled - svet, 13. 2. (torek)

WASHINGTON/KIJEV - Ameriški senat je po več tednih pogajanj potrdil predlog zakona o pomoči tujini, ki vključuje 60 milijard dolarjev za Ukrajino in 14,1 milijarde dolarjev sredstev za boj Izraela proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas. Predlog zakona gre zdaj v predstavniški dom, kjer pa njegova usoda ni jasna. Ameriški predsednik Joe Biden je predstavniški dom kongresa pozval, naj hitro potrdi sveženj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa se je zahvalil senatorjem za potrditev predloga zakona.

MOSKVA - Kremelj je estonsko premierko Kajo Kallas obtožil sovražnih dejanj in jo skupaj z državnim sekretarjem Estonije Taimarjem Peterkoropom in litovskim ministrom za kulturo Simonasom Kairysom uvrstil na seznam iskanih oseb. V povezavi z odstranjevanjem spomenikov iz dobe Sovjetske zveze jim očitajo skrunitev zgodovinskega spomina. Kallas je v odzivu obsodila potezo Moskve in jo označila za taktiko ustrahovanja.

GAZA/KAIRO - Izraelska vojska je sporočila, da je v okolici mesta Han Junis v Gazi ubila več deset teroristov. Še naprej pa se vrstijo svarila Izraelu pred nadaljevanjem vojaške operacije v Rafi, kamor se je zateklo več kot 1,4 milijona Palestincev. V Kairu pa so se na temo premirja sestali direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns, vodja izraelske obveščevalne službe Mosad David Barnea in katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek na srečanju z jordanskim kraljem Abdulahom v Beli hiši zagotovil, da si ZDA prizadevajo za dogovor o izpustitvi talcev med Izraelom in gibanjem Hamas, ki bo pripeljal do prekinitve ognja v Gazi za najmanj šest tednov. Oba voditelja pa sta izpostavila, da je nujno zaščititi civiliste v Gazi.

BEJRUT - Libanon je od Francije prejel predlog za prekinitev spopadov med izraelskimi vojaki in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil neimenovani vir iz libanonske vlade. Predlog poziva predvsem k umiku borcev Hezbolaha deset kilometrov stran od meje z Izraelom. Francoski zunanji minister Stephane Sejourne je pretekli teden med obiskom Bejruta predlog predal libanonskemu premierju Nagibu Mikatiju, zunanjemu ministru Abdalahu Habibu in predsedniku parlamenta Nabihu Beriju.

PARIZ - Francija bo uvedla sankcije proti 28 izraelskim naseljencem, ki jih obtožuje kršenja človekovih pravic palestinskih civilistov na okupiranem Zahodnem bregu, je sporočilo francosko zunanje ministrstvo. Pariz ob tem podpira tudi uvedbo sankcij proti nasilnim naseljencem na ravni EU.

EREVAN/BAKU/BRUSELJ - V streljanju ob meji z Azerbajdžanom so bili ubiti štirje armenski vojaki. V Bakuju trdijo, da so azerbajdžanske sile zgolj odgovorile na provokacije s strani Armenije, pri čemer naj bi bil v ponedeljek ranjen azerbajdžanski vojak. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je obsodil ponedeljkovo streljanje armenskih sil na azerbajdžanske vojake, odziv azerbajdžanske vojske pa označil za pretiranega. Moskva pa je pozvala k zadržanosti.

BRUSELJ - Evropska komisija je sprejela uredbo, ki bo evropskim kmetom omogočila odstopanje od določenih okoljskih zahtev glede obdelave zemlje v okviru skupne kmetijske politike. Uredba bo začela veljati v sredo, uporabljala pa se bo za celotno letošnje leto. Članice morajo o tem, ali bodo omogočile odstopanje, Bruselj obvestiti v 15 dneh.

KIJEV - V novih ruskih napadih na jugu in vzhodu Ukrajine je bilo ubitih pet civilistov, so sporočile regionalne oblasti. Po obstreljevanju je bila na določenih območjih tudi znova prekinjena oskrba z električno energijo. Glede na sporočilo ukrajinske vojske je Rusija ponoči izstrelila 23 dronov šahed, od katerih so jih 16 sestrelili nad Hersonom, Zaporožjem in Dnipropetrovskim. O treh smrtnih žrtvah na vzhodu Ukrajine, v regiji Lugansk, poročajo tudi proruske oblasti, ki jih je na zasedenem ozemlju postavila Moskva.

DAKAR - Senegalske oblasti so prepovedale načrtovani shod proti preložitvi predsedniških volitev, za katero se je v začetku februarja odločil aktualni predsednik Macky Sall. Odločitev je utemeljil z argumentom, da je preložitev neizogibna zaradi spora med parlamentom in ustavnim sodiščem glede izločitve nekaterih kandidatov. Ob tem so oblasti tudi prekinile dostop do mobilnega interneta. V Združenih narodih so izrazili zaskrbljenost nad dogajanjem v tej zahodnoafriški državi.

NEW YORK - Varnostnega sveta ZN je na odprtem zasedanju razpravljal o podnebnih spremembah in nezanesljivosti oskrbe s hrano. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je spomnil, da je bilo lansko leto najtoplejše v zgodovini in navedel stari portugalski pregovor, ki pravi, da se v hiši brez hrane prepirajo vsi, nihče pa nima prav.

ANKARA - Zemeljski plaz je zasul dolino v bližini mesteca Ilic na vzhodu Turčije, pri čemer je ostalo ujetih najmanj devet rudarjev. Na kraju nesreče poteka obsežna reševalna akcija.

BRUSELJ - Tehnološka velikana Apple in Microsoft v primeru storitev iMessage, Bing, Edge in Microsoft Advertising ne bosta veljala za t. i. vratarja, je po preiskavi v okviru akta o digitalnih o digitalnih trgih presodila Evropska komisija. Odločitev je sprejela na podlagi pojasnil, ki sta jih posredovala giganta.

WASHINGTON - Po valu kritik na račun izjave, da bi Rusijo spodbudil k napadu na članice, ki ne izpolnjujejo finančnih obveznosti do Nata, je bivši ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek zatrdil, da je v času svojega mandata okrepil zavezništvo.

WASHINGTON - Cene življenjskih potrebščin v ZDA so se januarja medletno zvišale za 3,1 odstotka, potem ko je bila letna inflacija decembra lani pri 3,4 odstotka, je objavilo ameriško ministrstvo za delo. Upočasnitev inflacije je bila malenkost manj izrazita od napovedi analitikov.