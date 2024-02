Stavkajoči zdravniki v slovenjgraški bolnišnici pripravljeni iti do konca

Slovenj Gradec, 13. februarja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec zadeve jemljejo resno in so pripravljeni iti do konca, je po današnjem stavkovnem zboru v bolnišnici povedal predsednik Fidesa Damjan Polh. Sindikalni zaupnik v bolnišnici Vasja Kašnik pa je dodal, da so ugotovili, da je naboj pri njih še vedno enak in da so še vedno enotni v tem, da si želijo sprememb.