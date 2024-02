Študenti medicine: Dnevno si prizadevamo za krepitev timskega duha

Ljubljana, 12. februarja - V Zvezi študentov medicine Slovenije poudarjajo, da se zavedajo pomembnosti sodelovanja vseh strok v zdravstvu in si dnevno prizadevajo za krepitev timskega duha in dobrih odnosov znotraj njihovih vrst in z njihovimi bodočimi sodelavci. Izjava predsednice zbornice zdravstvene in babiške nege Monike Ažman jih je predvsem razžalostila, so zapisali.