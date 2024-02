Predlogu novele zakona o osnovni šoli se obeta nadaljnja obravnava

Ljubljana, 1. februarja - Poslanci obravnavajo vladni predlog novele zakona o osnovni šoli po rednem postopku, ki med drugim določa, da je uspeh na NPZ lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole. V SDS so med prvo obravnavo do predloga kritični, v NSi so napovedali, da ga ne bodo podprli. V koalicijskih Svoboda, SD in Levica menijo, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.