Mariborski mestni svet preložil potrjevanje proračuna in zavrnil višje položnice za vrtce

Maribor, 30. januarja - Mariborski mestni svetniki so danes kljub temu, da je župan Saša Arsenovič ugodil njihovim do sedaj predloženim predlogom sprememb, izglasovali preložitev potrjevanja letošnjega proračuna občine za dva tedna. Predlagano zvišanje položnic za vrtce so zavrnili, medtem ko je predlog uvedbe plačljivega parkiranja ob sobotah umaknil že sam župan.