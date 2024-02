Pregled - šport, 12. 2. (ponedeljek)

LAS VEGAS - Ekipa Kansas City Chiefs je osvojila naslov prvaka v ligi ameriškega nogometa NFL. V finalu 58. super bowla v Las Vegasu je po podaljšku premagala San Francisco 49ers 25:22. Odločilni zadetek je dosegel Mecole Hardman. Kansas je tako osvojil tretji naslov v zadnjih petih letih in drugega v zadnjih treh. Zvezdniški podajalec zmagovalne ekipe Patrick Mahomes je postal tudi najkoristnejši igralec finala.

NEW YORK - Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je bil izbran za igralca tedna v zahodni konferenci lige NBA. To priznanje je prejel drugič v tej sezoni in enajstič v karieri.

NOVO MESTO - Z derbijem med vodilnima ekipama se je končala druga tretjina lige Nova KBM. Kansai Helios je še drugič v sezoni premagal Krko; novembra na domačem parketu je zmagal za štiri točke, v Leonu Štuklju pa je slavil po podaljšku s 105:100.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so zadnji udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar, ki ga bo v četrtek in petek ta teden gostila dvorana Kodeljevo v Ljubljani. V četrtfinalu so bili pričakovano boljši od ECE Triglava. Cedevita Olimpija se bo v polfinalu 15. februarja ob 20.30 pomerila s Kansai Helisosom, v prvem polfinalu ob 17.30 pa bosta igrali Rogaška in Krka. Finale bo v petek ob 20.30.

LJUBLJANA - Znani so reprezentanti za uvodni cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. Selektor Aleksander Sekulić bo za dvoboja proti Ukrajini in Izraelu računal na 13 košarkarjev. Na seznamu ni prvega zvezdnika Luke Dončića in Zorana Dragića. Goran Dragić, kapetan reprezentance, ki je osvojila naslov evropskih prvakov, se je upokojil. Na reprezentančnem seznamu so: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Anwil Wloclawek), Gregor Hrovat (JDA Dijon), Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun), Miha Lapornik (Herada San Pablo Burgos), Jurij Macura (Krka), Aleksej Nikolić (ES Chalon), Bine Prepelič (Spirou basket Charleroi), Klemen Prepelič (Galatasaray), Žiga Samar (Alba Berlin), Leon Stergar (Krka), Luka Ščuka (Cedevita Olimpija) in Mike Tobey (Crvena zvezda).

LONDON - Poljakinja Iga Swiatek vodi na svetovni lestvici teniških igralk, danes je začela svoj 90. teden na prvem mestu. Med najboljšo deseterico ni opaznejših sprememb, sledita ji zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije Belorusinja Arina Sabalenka ter Američanka Coco Gauff. Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je izgubila eno mesto in je 107. igralka.

LONDON - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je še naprej prvi na lestvici združenja poklicnih igralcev ATP. Beograjčan je še 412. teden na prvem mestu. Med deseterico ni prišlo do sprememb, tudi pri Slovencih sta Blaž Rola in Bor Artnak zadržala mesti med najboljšimi 500 igralci.