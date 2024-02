Pregled - svet, 12. 2. (ponedeljek)

GAZA/ŽENEVA - V napadih izraelske vojske na Rafo na jugu območja Gaze je bilo po navedbah tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva ubitih okrog 100 ljudi. Izrael je sporočil, da je v skupni operaciji vojske, obveščevalne agencije in policije v Rafi po skoraj 130 dneh v ujetništvu osvobodil dva talca, 60- in 70-letnika, ki sta v dobrem zdravstvenem stanju. Izraelska ofenziva v Rafi predstavlja tveganje za nadaljnja grozodejstva, je posvaril visoki predstavnik ZN za človekove pravice Volker Türk in svet pozval, naj tega ne dovoli.

BRUSELJ - Vodja agencije ZN za podporo Palestincem UNRWA Philippe Lazzarini in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell sta posvarila pred razpustitvijo agencije. Lazzarini je po srečanju z ministri EU za razvojno sodelovanje poudaril, da bi bila takšna odločitev izjemno kratkovidna. Opozoril je, da je trenutno spričo obtožb o domnevni vpletenosti uslužbencev UNRWA v Hamasov napad na Izrael zaustavljenih za okoli 450 milijonov ameriških dolarjev donacij, predvidenih za letos. Prve težave se bodo pojavile marca, ustavitev sredstev pa bo na delo agencije še bolj vplivala od aprila.

BRUSELJ - Zveza Nato ne more biti zavezništvo a la carte, je v odzivu na izjave nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Rusijo spodbudil k napadu na članice Nata, ki ne izpolnjujejo finančnih obveznosti, dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. ZDA in druge izraelske zaveznice je pozval, naj zmanjšajo dobave orožja Izraelu, če menijo, da so njegovi napadi na palestinsko enklavo Gaza zahtevali preveč smrtnih žrtev.

HAAG - Nizozemska mora v sedmih dneh prenehati dobavljati dele za bojna letala F-35, ki jih Izrael uporablja na območju Gaze, je razsodilo prizivno sodišče v Haagu. Kot je utemeljilo svojo odločitev, obstaja jasno tveganje, da bodo letala vpletena v kršenje mednarodnega humanitarnega prava.

VARŠAVA/KIJEV - Poljski kmetje so v nedeljo ob meji z Ukrajino iz protesta proti ukrajinski konkurenci in strogim predpisom EU ustavili tri tovornjake z ukrajinskim žitom in iz njih razsuli tovor. Poljska policija incident preiskuje. Ukrajina je namerno uničevanje žita ostro obsodila. Ukrajinski veleposlanik na Poljskem pa je poljske oblasti pozval k odločnemu odzivu na incident.

HELSINKI - Na nedeljskih predsedniških volitvah na Finskem je glede na neuradne rezultate zmagal nekdanji premier Alexander Stubb, ki je po 98 odstotka preštetih glasov dobil 51,7 odstotka podpore. Njegov tekmec Pekka Havisto je že priznal poraz in mu čestital za zmago. Stubb bo na položaju nasledil priljubljenega Saulija Niinistöja, ki po dveh zaporednih šestletnih mandatih ni mogel znova kandidirati.

PARIZ - Francija in Poljska želita ponovno okrepiti odnose. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je gostil poljskega premierja Donalda Tuska, je poudaril, da sodelovanje med državama med drugim na področju obrambe pomaga pri krepitvi evropske suverenosti. Zavzel se je za krepitev Evrope kot industrijske in obrambne sile.

BERLIN/PARIZ - Evropa mora nujno in znatno povečati proizvodnjo orožja, je izjavil nemški kancler Olaf Scholz in opozoril, da stara celina ne živi v času miru. Na slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna za novo tovarno streliva podjetja Rheinmetall v kraju Unterlüss je dejal, da morajo biti tisti, ki si želijo miru, sposobni uspešno odvračati agresorje. Francoski zunanji minister Stephane Sejourne pa je na srečanju s kolegoma iz Nemčije in Poljske dejal, da je treba okrepiti obrambno industrijo stare celine, da je Evropa ob Natu potrebuje še eno življenjsko zavarovanje.

VATIKAN - Papež Frančišek je na zasebni avdienci sprejel predsednika rodne Argentine Javierja Mileija. Pogovori so trajali več kot eno uro in so bili po navedbah Vatikana prisrčni, sogovornika pa sta razpravljala o odnosih med Argentino in Svetim sedežem in gospodarski krizi v južnoameriški državi. Frančišek in Milei sta se na kratko srečala že v nedeljo, ko je papež v baziliki svetega Petra razglasil prvo argentinsko svetnico, Marijo Antonijo od svetega Jožefa.

WASHINGTON - Ameriški senat je v nedeljo na proceduralnem glasovanju s 67 glasovi proti 27 podprl nadaljevanje zakonodajnega postopka za sveženj pomoči tujini, ki vključuje 60 milijard dolarjev za Ukrajino. Senat je tako odpravil zadnjo pomembno proceduralno oviro na poti do glasovanja o sprejetju pomoči, ki bi lahko potekalo v prihodnjih dneh.

WASHINGTON - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je zaradi težav z mehurjem znova v bolnišnici, svoja pooblastila pa je prenesel na namestnico Kathleen Hicks, so v nedeljo sporočili iz Pentagona. Bolnišnica Walter Reed v Virginiji, kjer se minister zdravi tudi zaradi raka prostate, je sporočila, da je trenutno na enoti za intenzivno nego, da pa njegova prognoza glede zdravljenja raka ostaja odlična.

MITROVICA - V Severni Mitrovici na Kosovu je protestiralo na stotine Srbov, ki nasprotujejo nedavni odločitvi Prištine o ukinitvi srbskega dinarja kot veljavne valute. Mednarodno skupnost so pozvali k ukrepanju. Protestniki so vihteli srbske zastave in držali transparente, na katerih so obsodili nedavno uredbo kosovske vlade, v skladu s katero je evro postal edina zakonita valuta za gotovinske transakcije.

BERLIN - V nekaterih okrajih v Berlinu so v nedeljo potekale ponovljene volitve v zvezni parlament, ki skladno s pričakovanji niso prinesle večjih sprememb, tudi razmerja med strankami se niso znatno spremenila. Je pa bundestag po volitvah manjši za en sedež in ima sedaj 735 poslancev. Volitve iz 26. septembra 2021 so morali ponoviti zaradi več napak.

MOSKVA - Vrednost ruskega izvoza v Evropo je lani upadla za 68 odstotkov na 84,9 milijarde dolarjev, je sporočil ruski carinski organ. Izvoz v Azijo, ki je nadomestila Evropo na položaju glavnega odjemalca ruskih energentov, se je povečal za 5,6 odstotka na 306,6 milijarde dolarjev.