Nemčija znatno okrepila izvoz orožja in vojaške opreme Izraelu

Berlin, 8. novembra - Nemška vlada je letos znatno okrepila izvoz orožja in vojaške opreme Izraelu. Do vključno četrtka je namreč odobrila izvoz v vrednosti skoraj 303 milijone evrov, kar je skoraj desetkrat več kot v celotnem lanskem letu. Izvoz vključuje predvsem komponente za zračno obrambo in komunikacijsko opremo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.