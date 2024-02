Zdravniki ogorčeni nad izjavo predsednice zbornice zdravstvene nege o "netimskih" študentih medicine

Ljubljana, 10. februarja - Izjava predsednice zbornice zdravstvene in babiške nege Monike Ažman o "netimskih" študentih medicine razburja zdravnike. V sindikatu zdravnikov družinske medicine in zdravniški zbornici so ogorčeni, v slednji pričakujejo tudi opravičilo in njen odstop kot državne svetnice, saj da oseba s takšnimi stališči ne more zastopati zaposlenih v zdravstvu.