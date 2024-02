Ljubljana, 12. februarja - Slovenska hrana v javnih zavodih prinaša več prednosti, so se strinjali prisotni na današnjem posvetu v državnem svetu. Poleg pozitivnega vpliva na zdravje vpliva tudi na gospodarsko vzdržnost, razvoj kmetijske dejavnosti in okolje. Prisotni so soglašali še, da bi prvo merilo pri naročanju morala biti kakovost hrane in ne cena.