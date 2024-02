Evropski parlament pripravljen na pogajanja o pravilih o novih genomskih tehnikah

Strasbourg, 7. februarja - Evropski parlament je danes s 307 glasovi za, 263 proti in 41 vzdržanimi glasovi sprejel stališče za pogajanja z državami članicami o predlogu Evropske komisije o novih genomskih tehnikah, s katerim bi prišli do rastlin, odpornejših proti podnebnim spremembam in škodljivcem. Predpisi naj bi kmetom olajšali zeleni prehod.