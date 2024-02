Na ponovljenih parlamentarnih volitvah v Berlinu majhno odstopanje od leta 2021

Berlin, 12. februarja - V nekaterih okrajih v Berlinu so v nedeljo potekale ponovljene volitve v zvezni parlament, ki skladno s pričakovanji niso prinesle večjih sprememb, tudi razmerja med strankami se niso znatno spremenila. Je pa bundestag po volitvah manjši za en sedež in ima sedaj 735 poslancev. Volitve iz 26. septembra 2021 so morali ponoviti zaradi več napak.