V Berlinu po letu in pol ponovitev volitev, morda tudi menjava oblasti

Berlin, 12. februarja - V nemški prestolnici bodo danes zaradi številnih nepravilnosti ponovili deželne in lokalne volitve, ki so sicer potekale 26. septembra 2021 - hkrati z zveznimi parlamentarnimi volitvami, referendumom o razlastitvi velikih nepremičninskih podjetij in berlinskim maratonom. Sodeč po anketah bi lahko novim volitvam sledila tudi menjava oblasti.