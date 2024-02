Pregled - šport, 9. 2. (petek)

PLANICA - Slovenska ženska ekipa v smučarskih skokih je na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici osvojila zlato medaljo. Ajda Košnjek, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj in Tina Erzar so za kar 114,6 točke ugnale Japonsko. Na poti do medalje je bila tudi kombinatorka Tia Malovrh, a je bila zaradi prehitrega starta diskvalificirana.Tretja je bila na deževni tekmi skakalk Nemčija. Slovenke so že po prvi seriji vodile z več kot 50 točkami naskoka, v drugi pa le še potrdile prevlado. Za Erzar je to druga zlata medalja v Planici, pred tem je bila najboljša še na posamični tekmi, kjer je bila Bodlaj tretja. Po letih 2013, 2018 in 2022 je to sicer četrti ekipni naslov za mlade slovenske skakalke.

NOVE MESTO - Na svetovnem prvenstvu v biatlonu v češkem Novem Mestu so danes podelili prvi komplet medalj v posamični konkurenci. Zlato v ženski sprinterski tekmi na 7,5 km je osvojila Francozinja Julia Simon. Francozinje so sicer osvojile prva štiri mesta, medalji sta si priborili še Justine Braisaz-Bouchet in Lou Jeanmonnot.Najboljša Slovenka je bila Lena Repinc, brez zgrešenega strela je bila 30., Anamarija Lampič pa je s petimi zgrešenimi tarčami končala na 36. mestu.Poleg Repinc in Lampič je na današnji tekmi nastopila še Polona Klemenčič in bila z dvema zgrešenima streloma 44. V soboto bo na SP na vrsti moška tekma na 10 kilometrov, v nedeljo pa obe zasledovalni preizkušnji, ženska na 10 in moška na 12,5 km.

CANMORE - Američanka Jessie Diggins je zmagovalka preizkušnje na 15 km prosto s skupinskim startom smučarskih tekačic za svetovni pokal v kanadskem Canmoru. Za 2,6 sekunde je pred bučno podporo severnoameriških navijačev ugnala Francozinjo Delphine Claudel, tretja je bila Norvežanka Heidi Weng. Slovenka Anja Mandeljc je osvojila 28. mesto. Za Mandeljc, ki je za zmagovalko zaostala tri minute in 5,8 sekunde, je današnje 28. mesto najboljša uvrstitev v letošnji sezoni, prvič se je uvrstila med prvo trideseterico. Njena najboljša uvrstitev v karieri v svetovnem pokalu je za zdaj 21. mesto iz Davosa decembra 2022. Od Slovenk je tekmo začela tudi Eva Urevc, a je po dobrih treh kilometrih v prvem krogu odstopila.

OTEPAEAE - Norveški nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber je na tekmi svetovnega pokala v estonskem Otepääju vknjižil že osmo zaporedno zmago in 12. v sezoni. Tokrat je bil najboljši na tekmi s skupinskim startom, ki je v svetovnem pokalu redka, vodil je že po teku, z najdaljšim skokom pa je prednost le še povečal. Drugouvrščeni domačin Kristjan Ilves je zaostal 7,3 točke, tretje mesto pa je zasedel Avstrijec Johannes Lamparter.Vid Vrhovnik se je četrtič v sezoni uvrstil med najboljših 30. Tokrat je tekmovanje končal prav na 30. mestu, po teku je bil 35., za najboljšim je zaostal 50,5 točke. Gašper Brecl je na 41. mestu ostal brez novih točk svetovnega pokala.

VAL GARDENA - Slovenska hokejska reprezentanca je dobila še drugo prijateljsko tekmo z Italijo v dveh dneh. Potem ko je v Bolzanu v četrtek zmagala s 5:1, je bila danes v Val Gardeni po kazenskih strelih boljša z 2:1 (0:0, 1:1, 0:0; 1:0). V rednem delu je za Slovence gol dosegel Jan Čosić, edini kazenski strel pa je zadel Ken Ograjenšek.

SARAJEVO - Ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu so veleslalomsko progo na Bjelašnici poimenovali po nekdanjem slovenskem alpskem smučarju Juretu Franku. Na četrtkovi slavnostni akademiji ob obletnici odprtja je bila navzoča tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je mudila na dvodnevnem obisku v BiH. Franko je na odprtju iger 8. februarja 1984 nosil jugoslovansko zastavo, kasneje pa je v veleslalomu osvojil srebrno medaljo. Primorec si jo je prismučal z nepozabno veleslalomsko predstavo v drugi vožnji, ko je 14. februarja 1984 s četrtega mesta po prvi vožnji napredoval na drugo. Premagal ga je le Švicar Max Julen.Slovenska in nekdanja jugoslovanska športna javnost je medaljo imela za zlato. Franko je med drugim tako navdušil Sarajevčane, da so na znameniti plakat v ciljni areni napisali, kako ga imajo rajši kot burek (Volimo Jureka više od bureka).

ANTALYA - Matevž Govekar, slovenski kolesar Bahrain-Victoriousa, je na dirki po Antalyi dosegel enega svojih največjih uspehov v karieri. V sprintu večje skupine je v drugi etapi dirke prve kategorije premagal vse konkurente, še najbolj sta se približala Belgijec Kenneth van Rooy in Italijan Giovanni Lonardi, oba predstavnika kontinentalnih ekip. V prvi etapi, ki jo je prav tako odločil sprint 23-letnega Slovenca ni bilo v ospredju, se je pa z zmago v drugi prebil na drugo mesto skupnega seštevka, pred njim je z istim časom le Lonardi.

LYON - Slovenska atletinja Klara Lukan je bila na dvoranskem mitingu srebrne svetovne serije v francoskem Lyonu druga v teku na 3000 m s časom 8:53,61. Druga je bila tudi Neja Filipič, druga slovenska predstavnica je v troskoku skočila 13,98 m, njen najboljši izid sezone. V troskoku je s 14,10 m zmagala Turkinja Tugba Danismaz, ki je bila lani v domačem Istanbulu zlata na dvoranskem evropskem prvenstvu. Francozinja Sarah Madeleine je bila najboljša na 3000 m.

LJUBLJANA - Po včerajšnjem žrebu nogometne lige narodov je danes Evropska nogometna zveza Uefa razkrila tudi spored tekmovanja. Slovenija se bo za začetek skupine B3 v drugem rangu pomerila proti Avstriji doma. Dvoboj bo na sporedu 6. septembra ob 20.45. Slovenija bo v skupini B3 igrala še proti Norveški in Kazahstanu. V drugem krogu bo Slovenija tri dni kasneje gostila Kazahstan. V tretjem bo 10. oktobra najprej gostovala na Norveškem, tri dni kasneje pa jo čaka še tekma v gosteh s Kazahstanom. Slovenija bo 14. novembra v petek krogu najprej gostila Norveško, v zadnjem krogu pa tri dni kasneje gostovala še v Avstriji.

NEW YORK - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti New York Knicks s 122:108 v severnoameriški ligi NBA dosegel 39 točk, 11 podaj, osem skokov, štiri ukradene in tri izgubljene žoge ter eno blokado. Iz igre je zadel 13 od 24 metov, polovično uspešen pa je bil za tri točke, zadel je sedem od 14 metov. Teksašani so v sloviti dvorani Madison Square Garden končali serijo treh zaporednih gostovanj s prav toliko zmagami, kar se je zgodilo prvič po decembru 2019. Mavericks so večji del dvoboja zanesljivo vodili, v tretji četrtini tudi za 20 točk. V zadnjem delu so se oslabljeni domači nekoliko približali, a zmaga gostov niti za trenutek ni bila ogrožena.