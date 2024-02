Pregled - svet, 9. 2. (petek)

GAZA/WASHINGTON/TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojaškemu vodstvu naročil, naj pripravi načrt za evakuacijo civilistov iz Rafe na jugu Gaze in uničenje borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki tam delujejo. Operacija Izraela v Rafi bi brez ustreznega načrtovanja lahko pomenila katastrofo, so v četrtek opozorile ZDA, potem ko je izraelska vojska napovedala ofenzivo v smeri tega mesta ob meji z Egiptom. Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek vojaški odziv Izraela na napad Hamasa na Izrael označil za pretiran.

MOSKVA/BRUSELJ - Ruski predsednik Vladimir Putin je intervjuju s spornim ameriškim voditeljem Tuckerjem Carlsonom, objavljenem v četrtek, dejal, da mora Zahod razumeti, da je Rusijo v Ukrajini nemogoče premagati. Ameriškemu kongresu je sporočil, da se vojna lahko konča, če Američani Kijevu ne bodo več dostavljali orožja. Putin je po mnenju Bruslja v intervjuju ponavljal stare laži in manipulacije ter pokazal precejšnjo mero sovražnosti do Zahoda, kar da ni nič novega.

KIJEV/MOSKVA - Rusija je nad Ukrajino izstrelila 16 brezpilotnih letalnikov tipa šahed, so sporočili iz Kijeva in dodali, da je ukrajinska zračna obramba deset dronov sestrelila. Iz Moskve so medtem sporočili, da je ruska zračna obramba sestrelila 19 ukrajinskih dronov. O žrtvah in škodi zaenkrat niso poročali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odlikoval odstavljenega vrhovnega poveljnika vojske Valerija Zalužnega.

WASHINGTON - Posebni tožilec Robert Hur je v četrtek objavil poročilo o preiskavi zaupnih dokumentov, ki jih je predsednik Joe Biden odnesel iz Bele hiše, ko je končal mandat podpredsednika. V njem ugotavlja, da je Biden namerno zadržal in razkril nekaj dokumentov, a ne priporoča kazenskega pregona. Postavlja pa pod vprašaj moč njegovega spomina, češ da se med zaslišanjem ni spomnil več stvari. Biden je te navedbe ostro zavrnil in zatrdil, da je z njegovim spominom vse v redu.

RIM - Italijanski predsednik Sergio Mattarella je na slovesnosti ob dnevu spomina na fojbe obsodil "zid molka in pozabe", ki se je oblikoval okoli trpljenja tisočev Italijanov, umorjenih v fojbah in pregnanih z domov ob koncu druge svetovne vojne. Ti dogodki predstavljajo tragedijo, ki je ni mogoče pozabiti, je dejal Mattarella.

BRATISLAVA - Slovaški parlament je v četrtek podprl sporno pravosodno reformo, v okviru katere želi vlada premierja Roberta Fica uvesti spremembe v slovaški kazenski zakonik, ukiniti specializirano tožilstvo in razširiti pooblastila generalnega tožilca. Reformi nasprotujeta tako opozicija kot predsednica Zuzana Čaputova, ki je znova kritizirala zakon. Pred parlamentom je več tisoč ljudi protestiralo.

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je predstavnikom kmetijskih organizacij, ki že več tednov protestirajo zaradi vse težjih pogojev za kmetovanje, napovedala vnovično uvedbo oprostitve davka na osebne dohodke kmetov, vendar le za tiste z nižjimi dohodki. Dejala je, da vlada razume stisko kmetov in si bo prizadevala za ukrepe, ki bi olajšali njihov položaj. Zakonodajo EU na področju kmetijstva, ki je eden glavnih razlogov za proteste kmetov v številnih evropskih državah, je kritizirala kot ideološko.

BENETKE - Aktivisti so zasedli madžarski konzulat in zahtevali izpustitev Italijanke Ilarie Salis, ki ji na Madžarskem grozi do 24 let zapora zaradi domnevnega napada na neonaciste. Območje konzulata je okupiralo okoli 30 članov levičarske Rivolte. Italija obtožuje Madžarsko, da je bila aktivistka v priporu deležna ponižujočega in sramotnega ravnanja, ter poziva, da jo premestijo v hišni pripor.

LAS VEGAS - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek zlahka zmagal na strankarskih zborovanjih za izbiro republikanskega predsedniškega kandidata v Nevadi, kjer ni imel omembe vrednega nasprotnika. Nikki Haley se zborovanj ni udeležila, med drugim zaradi 55.000 dolarjev prijavnine.

NEW YORK - Premier Kosova Albin Kurti in predsednik Srbije Aleksandar Vučić sta se v četrtek v Varnostnem svetu ZN ostro sporekla okrog uvedbe evra kot edine veljavne valute na Kosovu. Slovenska predstavnica je obe državi pozvala, naj nadaljujeta dialog v smeri normalizacije odnosov pod pokroviteljstvom EU.

ISLAMABAD - Delni izidi četrtkovih parlamentarnih volitev v Pakistanu kažejo na vodstvo neodvisnih kandidatov, med katerimi je večina zvestih zaprtemu bivšemu premierju Imranu Kanu. Sledijo jim kandidati stranke nekdanjega premierja Navaza Šarifa, ki je sicer naznanil, da je njegova stranka osvojila največ sedežev, a ne dovolj, da bi samostojno vodila vlado. Volitve je poleg obtožb o manipulacijah zaznamovalo tudi nasilje.

TBILISI - Gruzijski parlament je v četrtek za novega premierja izvolil Iraklija Kobahidzeja, nekdanjega predsednika vladajoče stranke Gruzijske sanje. Kobahidze bo na položaju nasledil Iraklija Garibašvilija, ki je konec januarja nepričakovano napovedal svoj odstop.

MANILA - Filipinski reševalci so izpod smrtonosnega plazu, ki se je v torek sprožil na jugu otoka Mindanao in terjal najmanj 27 žrtev, rešili triletno deklico in dvomesečnega dojenčka. Otroka je plaz zakopal pod debelo plastjo zemlje in kamenja, filipinske oblasti pa so njuno rešitev označile za čudež.