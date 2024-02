V Mini teatru glasbeni recital ob izidu zbirke haikujev Svetlane Makarovič

Ljubljana, 12. februarja - Ob 85. rojstnem dnevu književnice, glasbenice in igralke Svetlane Makarovič, ki ga je praznovala minuli mesec, ter ob izidu njene tretje zbirke haikujev Mladinska knjiga v Mini teatru pripravlja glasbeni recital Ognji in sence. Pesnici se bo na odru pridružil violinist in komponist Matija Krečič.