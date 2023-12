Pekarna Mišmaš odslej tudi v digitalni obliki

Ljubljana, 7. decembra - Znamenita pravljica Svetlane Makarovič Pekarna Mišmaš je odslej na voljo tudi v digitalni obliki. Pravljico, katere likom so že leta 1975 v radijski igri posodili glasove Janez Hočevar - Rifle, Duša Počkaj, Dare Ulaga in Svetlana Makarovič, so zdaj osvežili, dodali pa so ji tudi pretočno kodo, so sporočili iz založbe ZKP RTV Slovenija.