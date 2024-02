Vesna kritična do predvidenih sprememb o novih genomskih tehnikah

Ljubljana, 9. februarja - Zelena stranka Vesna je kritična do stališča Evropskega parlamenta glede sprememb na področju novih genomskih tehnik, saj da še bolj v kot stiskajo male kmete, ki si prizadevajo za sonaravno kmetovanje in kakovostno lokalno hrano. "Ni potrebe po gensko spremenjenih organizmih, pač pa po podpori majhnim (ekološkim) pridelovalcem," so zapisali.