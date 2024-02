Kitajci vstopili v leto zmaja

Peking, 10. februarja - Kitajci po celem svetu so danes vstopili v leto lesenega zmaja, ki bo trajalo do 28. januarja 2025. Za razliko od zahodne pošastne percepcije zmaja je na Kitajskem to mitološko bitje simbol sreče in bogastva. Tradicionalno so pred praznovanji potekale velike migracije iz urbanih središč, kar pa je na Kitajskem oteževalo predvsem vreme.