Pred novim letom na Kitajskem težave z močnim sneženjem

Peking, 6. februarja - Na Kitajskem, kjer bodo od sobote do konca prihodnjega tedna praznovali novo leto in prihod pomladi, imajo v predprazničnih dneh težave z vremenom. Zaradi nenavadno močnega sneženja in mraza so v osrednji Kitajski odpovedali številne lete in vlake. Nastali so tudi številni prometni zastoji, ki so že sicer stalnica v tem delu leta.