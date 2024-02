Na Pokljuki nadaljevanje prizadevanj za ureditev prometa in parkiranja

Pokljuka, 11. februarja - Župani občin zgornje Gorenjske so na redni koordinaciji ta teden obravnavali problematiko prometa in parkiranja na Pokljuki. Sklenili so, da bo delovna skupina, ki je bila za to področje ustanovljena v okviru projekta VrH Julijcev, nadaljevala delo. Da bi prišli do končne ureditve, pa bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov.