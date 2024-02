Nekdanji pakistanski premier Kan obsojen še na sedem let zapora zaradi nezakonite poroke

Islamabad, 3. februarja - Nekdanji pakistanski premier Imran Kan in njegova žena sta bila danes obsojena na sedem let zapora zaradi nezakonite poroke po islamskem pravu. To je tretja obsodba za Kana v enem tednu, potem ko je bil le dan po izreku desetletne zaporne kazni zaradi razkritja zaupnih dokumentov v sredo obsojen še na 14 let zapora.