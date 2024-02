Pregled - šport, 7. 2. (sreda)

PLANICA - Slovenija je na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici osvojila prvi dve odličji. Na tekmi na srednji skakalnici je zmagala Tina Erzar, njen uspeh je s tretjim mestom dopolnila mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj. Med Slovenki, ki sta bili po prvi serija na prvih dveh mestih, se je vrinila Avstrijka Julia Mühlbacher.

NOVE MESTO - Francija se veseli prve zlate kolajne na letošnjem svetovnem prvenstvu v biatlonu v Novem Mestu nas Češkem. V mešani štafeti so jo osvojili Eric Perrot, Quentin Fillon Masillet, Justine Braisaz Bouchet in Julia Simon. Srebro so osvojili Norvežani in bron Švedi. Slovenija je osvojila deveto mesto, zanjo so nastopili Miha Dovžan, Jakov Fak, Polona Klemenčič in Anamarija Lampič.

PARIZ - Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjem krogu evropskega pokala v gosteh izgubili proti Parizu s 66:119 (16:32, 36:64, 49:89). Ljubljanski košarkarji so v tem tekmovanju na osemnajstih tekmah dosegli le eno zmago.

LE HAVRE - Tina Šutej, najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja, je na dvoranskem mitingu srebrne svetovne serije v Mondevillu v Franciji v skoku s palico zasedla drugo mesto s 4,65 metra. Zmagala je Kanadčanka Alysha Newman s 4,73 metra, tretja pa je bila Švicarka Angelica Moser, evropska dvoranska prvakinja leta 2021 je skočila 4,65 m.

DOHA - Nizozemka Sharon van Rouwendal, olimpijska prvakinja izpred osmih let v Riu, je na svetovnem prvenstvu v Dohi zlati kolajni s tekme na 10 km dodala še zlato na pol krajši razdalji v daljinskem plavanju. V primerjavi z 10-kilometrsko tekmo sta se na pet km bolje odrezali Slovenki Špela Perše in Kaja Fain z osvojenima 28. oziroma 40. mestom.

PARIZ - Evropska nogometna zveza Uefa je na zasedanju izvršnega odbora v Parizu potrdila delitev sredstev med udeležence evropskih klubskih tekmovanj. Pri Uefi si do leta 2027 obetajo 4,4 milijarde letnih prihodkov, klubi prenovljene 36-članske lige prvakov bodo dobili 2,47 milijarde, evropske lige 565 milijonov, konferenčne lige pa 285 milijonov evrov.

ABIDJAN - Nigerijska nogometna reprezentanca se bo v nedeljskem finalu afriškega prvenstva merila s Slonokoščeno obalo. Nigerijci so v polfinalu v Bouakeju po enajstmetrovkah premagali Južno Afriko s 5:3, gostiteljica Slonokoščena obala pa v Abidjanu DR Kongo z 1:0.

DOHA - Katarska nogometna reprezentanca je druga finalistka azijskega prvenstva v Katarju. Branilci naslova Katarci so v polfinalu v Dohi premagali Iran s 3:2. V sobotnem finalu v Lusailu se bodo merili z Jordanijo, ki je v prvem polfinalu v torek izločila Južno Korejo z 2:0.

BROOKLYN - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v Brooklynu s 119:107 premagali Nets. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste za eno podajo zgrešil deseti trojni dvojček v sezoni, zbral je 35 točk, 18 skokov in devet podaj. Kyrie Irving pa je leto dni po vrnitvi v Brooklyn, od koder je odšel v Dallas, dosegel točko več. Dončić in soigralci bodo ostali v širšem območju New Yorka, saj bodo v noči na petek po slovenskem času v slovitem Madison Square Gardnu igrali proti Knicks.