Pregled - svet, 7. 2. (sreda)

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v televizijskem nagovoru sporočil, da je oboroženim silam odredil, naj bodo pripravljene na delovanje v Rafi na jugu Gaze, kamor se je zateklo več kot milijon palestinskih beguncev. Ob tem je zavrnil "bizarne zahteve" palestinskega gibanja Hamas in napovedal popolno zmago v nekaj mesecih. Izrael je v torek začel preučevati odziv Hamasa na predlog za novo prekinitev ognja v Gazi. Odziv Hamasa naj bi predvideval prekinitev ognja za 135 dni. V tem času bi gibanje izpustilo vse talce v zameno za več palestinskih zapornikov. Izrael pa bi umaknil svoje sile iz Gaze in skupaj s Hamasom sklenil dogovor o koncu vojne. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi je število ubitih v izraelskih napadih na enklavo naraslo na 27.708.

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril, da svet vstopa v obdobje kaosa, saj je Varnostni svet ZN močno razdeljen in ne more reševati ključnih vprašanj. V luči vojne v Gazi je posvaril pred širitvijo izraelske ofenzive na Rafo na skrajnem jugu palestinske enklave, saj da bi to lahko imelo hude posledice za regijo. Izrazil je še zaskrbljenost zaradi novega širjenja jedrskega orožja in razvoja novih sredstev za medsebojno ubijanje in uničenje človeštva.

RIJAD - Savdska Arabija ne bo vzpostavila diplomatskih odnosov z Izraelom, dokler ne bo priznana neodvisna palestinska država v okviru meja iz leta 1967 in z Vzhodnim Jeruzalemom kot prestolnico, je zunanje ministrstvo zalivske kraljevine zapisalo v izjavi. To sporočilo je Rijad že prenesel tudi Washingtonu, so dodali. Obenem so terjali ustavitev agresije v Gazi in umik izraelskih sil z obleganega ozemlja.

STRASBOURG - Svet EU in Evropski parlament sta v torek zvečer dosegla dogovor o povečanju večletnega finančnega okvirja EU (MFF) za obdobje 2021-2027, vrednega 1216 milijard evrov v tekočih cenah, za dodatnih 64,6 milijarde evrov. Od tega bo 50 milijard evrov namenjenih za makrofinančno pomoč Ukrajini, dodatna sredstva pa so predvidena še za soočanje z migracijami, sodelovanje s tretjimi državami, solidarnostni sklad in konkurenčnost gospodarstva.

BRUSELJ - Evropski parlament in predstavniki držav članic EU so v torek dosegli dogovor o reformi schengenskega zakonika, ki naj bi z jasnejšimi pravili omejil uvajanje začasnega mejnega nadzora in okrepil prosto gibanje znotraj območja. Kot alternativo nadzoru nova pravila spodbujajo sodelovanje policij na obmejnih območjih. Dogovor morata pred uveljavitvijo še enkrat potrditi tako parlament kot Svet EU.

BRUSELJ - Evropska komisija je s Turčijo podpisala 400 milijonov evrov vreden sporazum za podporo pri obnovi po uničujočem potresu, ki je pred letom dni prizadel to državo. Sredstva naj bi po navedbah Bruslja namenili za obnovo infrastrukture na področju zdravstva in izobraževanja ter za zagotavljanje začasnih nastanitev prebivalstva. To je največji finančni prispevek, dodeljen državi kandidatki v okviru solidarnostnega sklada od njegove ustanovitve leta 2002.

KIJEV - Več ukrajinskih regij je bilo tarča novih obsežnih ruskih napadov z raketami in droni. V mestu Mikolajiv na jugu države je bila v napadu ubita ena oseba, še štiri pa v Kijevu. Del ukrajinske prestolnice je zaradi napada ostal brez elektrike. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je tudi v luči teh napadov na novinarski konferenci z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom unijo pozval, naj sprejme nujne ukrepe za okrepitev dobave topniških izstrelkov ukrajinski vojski. Borrell je zagotovil, da bo EU Ukrajini do konca leta zagotovila več kot 1,5 milijona izstrelkov.

ISLAMABAD - Dan pred parlamentarnimi volitvami v Pakistanu je bilo v eksplozijah avtomobilov bomb pred volilnima uradoma kandidatov v nemirni provinci Balučistan na jugozahodu države ubitih najmanj 28 ljudi, ranjenih pa 34. Odgovornost za oba napada je prevzela skrajna islamistična skupina Islamska država.

BRUSELJ/PARIZ - Belgija je Franciji izročila Salaha Abdeslama, ki je obsojen zaradi sodelovanja v smrtonosnih terorističnih napadih v Parizu in Bruslju leta 2015 in 2016. Francoski minister za pravosodje Eric Dupond-Moretti je sporočil, da so ga premestili v zapor na območju Pariza. Tam naj bi do konca prestajal dosmrtno zaporno kazen.

ZAGREB - Hrvaški sabor je za novega generalnega državnega tožilca pričakovano potrdil Ivana Turudića, in to kljub aferi, v kateri se je znašel zaradi svojih spornih srečevanj in dopisovanj. Opozicija je pred glasovanjem ponovila svoje kritike in obtožbe na račun Turudića in vlade, po glasovanju in minuti tišine pa zapustila dvorano.

LAS VEGAS - Ameriški demokrati in republikanci so v torek v Nevadi izbirali predsedniška kandidata. Medtem ko je pri demokratih pričakovano zmagal Joe Biden, pri republikancih zmagovalca ni bilo. Največ volivcev je na brezpredmetnem glasovanju, na katerem Donald Trump ni sodeloval, izbralo kategorijo "nihče od navedenih kandidatov". Nikki Haley je prejela 32 odstotkov. Republikanske delegate bodo zares izbirali šele v četrtek na zborovanjih, kjer Trumpova zmaga ni vprašljiva.

SANTIAGO DE CHILE - V nesreči helikopterja je v torek umrl nekdanji predsednik Čila Sebastian Pinera, so sporočili iz njegovega urada. 74-letni milijarder, ki je dvakrat predsedoval tej južnoameriški državi, je umrl v letovišču Lago Ranco na jugu države. Pinera je pogosto sam pilotiral svoj helikopter. Tri osebe, ki so bile z njim v helikopterju, so preživele nesrečo.