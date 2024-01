Ministrstvo za infrastrukturo: Do kršitev delavskih pravic imamo ničelno toleranco

Ljubljana, 25. januarja - Potem ko je vlada kljub drugačnemu pozivu Delavske svetovalnice sklenila, da se vloge za izdajo in podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcem, ki se bodo zaposlili pri turški družbi Yapi Merkezi, obravnavajo prednostno, na infrastrukturnem ministrstvu zatrjujejo, da imajo ničelno toleranco do kršitev delavskih pravic.